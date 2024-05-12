آخر تطورات حادثة الاعتداء على طالب ذوي إعاقة من معلمته

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

قرر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إغلاق المركز الخاص الذي وقعت فيه حادثة الاعتداء على طالب على يد معلمته في اربد وفقا لمدير تربية اربد الدكتور حمزة النجادات .

اضافة اعلان



وقال النجادات اليوم الاحد لـ"الوكيل الاخباري" إنه وبعد قرار إغلاق المركز مؤقتاً تم نقل الطلبة الذكور إلى مدرسة حمزة بن عبد المطلب الأساسية للبنين والإناث إلى مدرسة القادسية .



وأكد أنه تم تأمين حافلة لنقلهم من المركز إلى المدارس اليوم مع بدء الدوام وذلك حفاظاً على الحقوق التعليمية للطلبة.



وأشار إلى أن المعلمة ما زالت موقوفة أمام السلطات القضائية وأن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سيجري اليوم زيارة ميدانية إلى المركز .



وكانت الجهات الأمنية أكدت أنها بدأت التحقيقات الخميس الماضي في فيديو جرى تداوله عبر مواقع للتواصل الاجتماعي ظهرت خلاله إحدى المعلِّمات في مركز خاص للمعاقين تقوم بالاعتداء بالضّرب والإيذاء النفسي بحق أحد الأطفال المُعاقين .



وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور باستياء كبير .



