آخر عائلة أردنية تغادر مدينة سومي إلى خارج أوكرانيا

الوكيل الإخباري - تغادر اليوم الأربعاء، آخر عائلة أردنية مدينة سومي الأوكرانية إلى معابر تتم عملية الإجلاء من خلالها.



قال رئيس الجالية الأردنية في سومي الأوكرانية حمزة فائق إن خط رحلتهم من الحافلات والقطارات سيكون من سومي إلى خارج أوكرانيا.



ووصلت، فجر الأربعاء، أول مجموعة من الأردنيين القادمين من مدينة سومي الأوكرانية إلى رومانيا، وفق ما قال السفير الأردني في بخارست سفيان القضاة. المملكة

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