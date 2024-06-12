آخر فرصة لتقديم إجازة دون راتب للراغبين بالترشح اليوم

الوكيل الاخباري -

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تنتهي اليوم الاربعاء فترة تقديم طلب إجازة دون راتب للموظف الراغب في الترشح لعضوية مجلس النواب وفق تعميم رئاسة الوزراء .وقالت الرئاسة في تعميمها "إنه على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات والبلديات والشركات الحكومية والجامعات الرسمية وأمانة عمّان تمكين الموظف الراغب في الترشح لعضوية مجلس النواب من تقديم طلب إجازة دون راتب وختمها من ديوان وزاراتكم/ دائرتكم/ مؤسستكم، وذلك قبل 90 يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع، علما بأن آخر موعد لتقديم طلب الإجازة دون راتب هو اليوم 12/6/2024 على أن تنتهي هذه الاجازة بتاريخ نشر النتائج النهائية للانتخابات في الجريدة الرسمية."