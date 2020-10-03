آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا في مدارس المملكة

الوكيل الاخباري - وفق الايجاز الصحفي الصادر عن وزارة التربية والتعليم حول اخر مستجدات اصابات كورونا في المدارس فقد تم تحويل ( 40 ) مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد ليومي الجمعة والسبت والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث أولى وطلبة ثانوية عامة : ( 21 ) مدرسة حكومية و ( 18 ) مدرسة خاصة ومدرسة واحدة تابعة لوكالة غوث اللاجئين / الأونروا بسبب إصابات كورونا.

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حيث بلغ مجموع إصابات هذا اليوم ( 38 ) إصابة توزعت بين ( 17 ) معلمًا ومعلمة و ( 11 ) طالبا وطالبة و ( 6 ) إداريين وموظفين اثنين في مركز الوزارة وموظف في إحدى المديريات ومستخدم واحد.



المدارس الحكومية : -

تحولت ( 22 ) مدرسة إلى التعليم عن بعد بسبب ثبوت إصابة ( 14 ) معلما ومعلمة و ( 3 ) طلبة و ( 4 ) إداريين ومستخدم واحدة توزعت كالتالي :



1 - مدرسة الصويفية الثانوية المختلطة للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير / إصابة معلمة.

2 - مدرسة حليمة السعدية الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلمة.

3- مدرسة نسيبة بنت كعب الأساسية الأولى للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.

4 - مدرسة إناث مخيم إربد الإعدادية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد ( وكالة ) / إصابة معلمة.

5- مدرسة نسيبة المازنية الأساسية الأولى للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / معلمة حكومي.

6- مدرسة أبي بكر الصديق الثانوية للبنين(مسائي /سوريون) / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد / إصابة معلمة.

7 -مدرسة عمار بن ياسر الثانوية الشاملة للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد / إصابة معلمة.

8 - مدرسة أم طفيل الأساسية المختلطة الأولى / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلمة.

9- مدرسة جابر بن حيان الثانوية الصناعية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة طالب.

10- مدرسة جبل الجوفة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.

11-مدرسة مخيزن الأساسية الثالثة المختلطة / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الثانية / عضو هيئة إدارية.

12- مدرسة طارق بن زياد الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة مراسل.

13- مدرسة خولة بنت الأزور الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلمة.

14- مدرسة أم جوزة الثانوية الشاملة المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط / إصابة طالبة.

15- مدرسة الكرامة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون / طالبة حكومي

16- مدرسة ذات النطاقين الأساسية الثانية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلمة.

17- مدرسة أم العروق الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة إصابة معلمة.

18- مدرسة الرملة الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة معلم.

19- مدرسة حي أبو صياح الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة عضو هيئة إدارية.

20- مدرسة المشاهرة الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء دير علا / إصابة عضو هيئة إدارية.

21- مدرسة الرميمين الثانويه للبنين / مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط / إصابة عضو هيئة إدارية.

22- مدرسة الرازي الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد / إصابة معلم.

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المدارس الخاصة : -

تم التحول إلى التعليم عن بعد في ( 18 ) مدرس خاصة بسبب ثبوت ( 13 ) إصابات توزعت بين ( 3 )معلمين ومعلمات و ( 8 ) وعضوي هيئة إدارية .

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• بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 563 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث.



• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والثقافة العسكرية والقطاع الخاص ) ( 407 ) مدارس بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد شاملة المدارس في المناطق المعزولة وقد توزعت هذه المدارس بين ( 239 ) مدرسة حكومية ، ( 144 ) مدرسة خاصة ، ( 24 ) مدرسة من مدارس وكالة غوث اللاجئين.

• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 242 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).



• بلغ عدد المعلمين المصابين ( 209) معلمًا ومعلمة و( 16 ) مستخدم و ( 20 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ومركز الوزارة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )

مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .







