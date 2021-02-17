الأربعاء 17-02-2021
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الأربعاء، 17-02-2021 01:50 م

احتمالية تشكل السيول

آخر مستجدات المنخفض القطبي القادم للمملكة

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الثلوج في العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - تبدأ تدريجيا الجبهة الهوائية شديدة البرودة بالعبور والتأثير على المملكة، عصر الأربعاء ، وفق تحديثات دائرة الأرصاد الجوية .

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ويشتد الهطول المطري وبانتظام في شمال ووسط المملكة وبغزارة أحياناً مع حدوث الرعد وتساقط البرد، واحتمال تشكل السيول في شمال ووسط المملكة.


هطول الثلج:
يستمر تساقط زخات الثلج بين الحين والاخر خلال نهار الاربعاء فوق المرتفعات الجبلية و مع عبور الجبهة تدريجا خلال ساعات العصر والمساء يتوقع هطول الثلوج باذن الله فوق المرتفعات الجبلية التي ترتفع 800م عن سطح البحر والمتوقع تراكمها بشكل متفاوت حسب الارتفاعات ، ولكن مع ساعات الليل قد تصل زخات من الثلج الى مستويات أقل من 800م .


وتهيب إدارة الارصاد الجوية بالمواطنين اخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة واماكن تشكل السيول واماكن تجمع المياه والحذر من الانزلاقات ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية ومتابعة التحديثات عن الحالة الجوية على موقع إدارة الأرصاد الجوية على شبكة الأنترنت www.jmd.gov.jo أو على موقع التواصل الاجتماعي FACEBOOK أو الاتصال على الموظف المناوب في مديرية التنبؤات الجوية على رقم 4916190 وأيضا على رقم 4916191 ، او عبر تطبيق الهواتف الذكية JMDWEATHER .


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