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الثلاثاء، 03-08-2021 01:46 م

آخر موعد لاستلام الحبوب للموسم الحالي 12 آب

وزارة الزراعة


الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري، رئيس اللجنة المركزية لشراء الحبوب المحلية للموسم 2020/2021، إنه تقرر أن يكون آخر موعد لاستلام الحبوب في مراكز الاستلام في الشمال والوسط، بنهاية الخميس الموافق 12 آب/أغسطس الحالي.

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وأضاف أن  القرار "جاء إشارة إلى قرار اللجنة المركزية لشراء الحبوب للموسم 2020/2021 في اجتماعها التاسع والذي عقد في 29 تموز/يوليو الماضي، المتضمن آخر موعد لاستلام الحبوب بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 12/8/2021 في مراكز الاستلام (الشمال والوسط)، والمعلن عنه من بداية الموسم ولا يوجد تمديد.


 




 

 


 

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