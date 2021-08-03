آخر موعد لاستلام الحبوب للموسم الحالي 12 آب

الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري، رئيس اللجنة المركزية لشراء الحبوب المحلية للموسم 2020/2021، إنه تقرر أن يكون آخر موعد لاستلام الحبوب في مراكز الاستلام في الشمال والوسط، بنهاية الخميس الموافق 12 آب/أغسطس الحالي.

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وأضاف أن القرار "جاء إشارة إلى قرار اللجنة المركزية لشراء الحبوب للموسم 2020/2021 في اجتماعها التاسع والذي عقد في 29 تموز/يوليو الماضي، المتضمن آخر موعد لاستلام الحبوب بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 12/8/2021 في مراكز الاستلام (الشمال والوسط)، والمعلن عنه من بداية الموسم ولا يوجد تمديد.

