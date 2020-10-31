السبت 31-10-2020
الوكيل الاخباري

وفيات السبت 31/10/2020

استمرار إغلاق متحف الأردن بعد إصابة موظفين بكورونا

إيعازات حكومية عاجلة بسبب انتشار كورونا

وقف استقبال المراجعين في وزارة الصناعة والتجارة

جرش: إغلاق مركز صحي بعد إصابتين بكورونا

أسعار الذهب السبت 31/10/2020

انخفاض على درجات الحـرارة

رفع العزل عن بلدة النعيمة في اربد يدخل حيز التنفيذ

الجيش الابيض في الاردن ... مواجهة حقيقية لخطر الموت

الهياجنة للوكيل : عدم الالتزام بالتعليمات أدى لتفشي فيروس كورونا




السبت، 31-10-2020 11:22 ص

آخر موعد للانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية اليوم

مس


الوكيل الاخباري- قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أنه وبناء على قانون الانتخاب، فإن آخر موعد لانسحاب المرشحين من الترشح للانتخابات النيابية اليوم السبت الموافق 31 تشرين الأول.

اضافة اعلان
واضاف المومني ، ان قانون الانتخاب نص على أن آخر موعد لانسحاب المرشحين من الترشح للانتخابات يكون قبل 10 أيام من يوم الإقتراع، ليتسنى للهيئة بعد ذلك طباعة كتيبات الاقتراع التي تتضمن أسماء القوائم والمرشحين في جميع الدوائر الانتخابية بالمملكة.


ونوه إلى أن أي طلب انسحاب بعد اليوم لن يقبل من اي مرشح، حيث سيتم اعتماد اسماء جميع المرشحين وطباعتها على كتيبات الاقتراع.


وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حدد موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من تشرين الثاني المقبل، عقب صدور الارادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية.

 

المصدر: بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720201315152393765016

إيعاز هام صادر عن وزارة المياه

غرفة صناعة عمان -(ارشيفية)

صناعة عمان تسابق الزمن لزيادة حصة الصناعة الاردنية محليا

492784d4-e2d8-4d4f-a049-0699f2a68bf3

ارتفاع حصيلة وفيات الأطباء في الأردن بسبب كورونا

8c99db5c4a977c3b181e266a133c434b

استمرار إغلاق متحف الأردن بعد إصابة موظفين بكورونا

ق

إيعازات حكومية عاجلة بسبب انتشار كورونا

3202026115924210907768

تعرف على ترتيب الأردن عالميا بعدد إصابات كورونا

أخبار متعلقة
55d45480-7761-4907-8923-4fff39c3eb21

الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر القوائم النهائية للمرشحين - رابط

10202017896507827564

تسجيل 20 مخالفة دعائية بالسلط

10202012195450453747079

الخصاونة يؤكد دعم الحكومة للهيئة المستقلة للانتخاب لانجاح العملية الانتخابية

بب

المستقلة للانتخاب توجه رسالة الى المتقدمين بطلبات الترشح

371123_6_1596358375

الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر نماذج الترشح للانتخابات