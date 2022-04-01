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الجمعة، 01-04-2022 05:26 م

آلاف المتنزهين يؤمون المناطق السياحية غربي إربد

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الوكيل الاخباري -  شهدت المناطق الطبيعية السياحية في الوية غرب إربد (الكورة والأغوار الشمالية والطيبة والوسطية)، توافد آلاف الزوار اليها خلال اليوم الجمعة، وهي الأخيرة التي تسبق حلول شهر رمضان المبارك.

وتصدر لواء الكورة الوجهة الأولى للزوار والمتنزهين الذين قدموا من مختلف المحافظات والعاصمة، وقصد جلهم منطقة أم النمل (دير العسل)، حيث شهد الطريق المؤدي اليها من بلدة كفر راكب أزمات سير خانقة، تطلبت تدخل أجهزة السير ومواطنين من المنطقة لتسهيل مرور المركبات والطلب من الزوار تغيير وجهتهم إلى مناطق سياحية أخرى يزخر بها لواء الكورة .

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