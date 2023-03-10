آلاف المتنزهين يقصدون المناطق الطبيعية السياحية في الكورة

الوكيل الإخباري - شهدت المناطق الطبيعية السياحية في لواء الكورة غربي إربد، اليوم الجمعة، توافد آلاف الزوار والمتنزهين الذين استغلوا حالة المناخ الدافىء للاستمتاع بجمالية الربيع .

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وقصد المتنزهون مناطق أم النمل (دير العسل)، وغابة كفر كيفيا وغابة القينوسي وأحراج رخيم في جنين الصفا والطنطور والخارجه وحراج كفر ابيل ووادي الريان .



وشهدت الطرق المؤدية إلى أماكن التنزه أزمات سير تطلبت تدخل أجهزة السير ومواطنين من المنطقة لتسهيل مرور المركبات .



وقال رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة الأردنية، الدكتور أحمد الشريدة إن جمالية الطبيعة في لواء الكورة جعله المقصد الأول للزوار من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج العربي الباحثين عن البساط الربيعي الأخضر في سهول وأحراج وغابات الكورة .



وأشار إلى أنه من المؤمل أن تحظى مناطق الكورة السياحية بالمزيد من الاهتمام لتوفير الخدمات فيها وتحسين البنية التحتية لغاية إيجاد مشروعات سياحية لأحياء المنطقة.



ودعا الشريدة ، الزوار والمتنزهين إلى المحافظة على نظافة مواقع التنزه من المخلفات لإدامة جماليتها ضمن المسؤولية المجتمعية المشتركة مع الجهات المعنية .

