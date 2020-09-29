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الثلاثاء، 29-09-2020 11:48 ص

وفق مصدر مطلع

آلية الإعلان عن قرار دوام طلبة المدارس

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وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مصدر في وزارة التربية والتعليم ،أنه سيتم الإعلان عن قــرار مصير دوام طلبة المـــدارس ، خلال الـ(24) ساعة القادمة.

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ورجّح المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ،أن يتم ذلك من خلال وزير التربيــة والتعليم ، الدكتور تيسير النعيمي ، من دار رئـــاسة الــوزراء ، للحديث عن آليات تلقي الطلبة للتعليم ، "دون الحاجة لمؤتمر صحفي ".

 

وأوضح ، أن الأردنيين يترقبون منذ بداية العام الدراسي الجديد ، القرار ، نتيجة  للوضع الوبائي الراهن بسبب أزمة كورونا ، لافتا أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، قامت بدراسة تبعات الدوام في المدارس بشكل وجاهي ، وكذلك"التعليم عن بعد" ، حيث تم التوصية بما هو مناسب، عملا بالسلامة العامة.

 

وبين أن الوزارة ، كانت تتلقى العـــديد من الملاحظات بشأن دوام الطلبة، وتم الأخذ بها ، وسيتم الإعلان عن ذلك ، بعيدا عن التكهنات الشعبية .

 

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