آلية الإعلان عن قرار دوام طلبة المدارس

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مصدر في وزارة التربية والتعليم ،أنه سيتم الإعلان عن قــرار مصير دوام طلبة المـــدارس ، خلال الـ(24) ساعة القادمة.
ورجّح المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ،أن يتم ذلك من خلال وزير التربيــة والتعليم ، الدكتور تيسير النعيمي ، من دار رئـــاسة الــوزراء ، للحديث عن آليات تلقي الطلبة للتعليم ، "دون الحاجة لمؤتمر صحفي ".
وأوضح ، أن الأردنيين يترقبون منذ بداية العام الدراسي الجديد ، القرار ، نتيجة للوضع الوبائي الراهن بسبب أزمة كورونا ، لافتا أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، قامت بدراسة تبعات الدوام في المدارس بشكل وجاهي ، وكذلك"التعليم عن بعد" ، حيث تم التوصية بما هو مناسب، عملا بالسلامة العامة.
وبين أن الوزارة ، كانت تتلقى العـــديد من الملاحظات بشأن دوام الطلبة، وتم الأخذ بها ، وسيتم الإعلان عن ذلك ، بعيدا عن التكهنات الشعبية .
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