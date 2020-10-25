آلية جديدة لاحتساب حالات الشفاء في العزل المنزلي

الوكيل الإخباري - تعتزم وزارة الصحّة ، إيجاد آليّة لاحتساب أعداد حالات الشفاء اليوميّة، بحيث تشمل الحالات المتواجدة في العزل المنزلي إلى جانب الحالات التي تكون في المستشفيات المعتمدة، من منطلق بثّ الأمل والتفاؤل في نفوس الأردنيين ، نتيجة لارتفاع أعداد الشفاء اليومية من الفيروس .

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جاء ذلك ، خلال الموجز الإعلامي اليوم الأحد ، لافتة أنه سيتمّ الإعلان عن الأعداد وفق الآليّة الجديدة فور جاهزيّتها.



وفي ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّـــة الجميع للالتزام بأوامـــر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

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