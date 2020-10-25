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الأحد، 25-10-2020 06:42 م

لارتفاع أعداد الشفاء اليومية من الفيروس

آلية جديدة لاحتساب حالات الشفاء في العزل المنزلي

مجد
توضيحية


الوكيل الإخباري - تعتزم وزارة الصحّة ، إيجاد آليّة لاحتساب أعداد حالات الشفاء اليوميّة، بحيث تشمل الحالات المتواجدة في العزل المنزلي إلى جانب الحالات التي تكون في المستشفيات المعتمدة، من منطلق بثّ الأمل والتفاؤل في نفوس الأردنيين ، نتيجة لارتفاع أعداد الشفاء اليومية من الفيروس .

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جاء ذلك ، خلال الموجز الإعلامي اليوم الأحد ، لافتة أنه سيتمّ الإعلان عن الأعداد وفق الآليّة الجديدة فور جاهزيّتها.


وفي ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّـــة الجميع للالتزام بأوامـــر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

 

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