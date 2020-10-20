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الثلاثاء، 20-10-2020 12:07 م

آلية جديدة لصرف الأدوية في مستشفى الأميرة بسمة

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الوكيل الإخباري- أعلن مدير مستشفى الأميرة بسمة التعليمي محمد بني ياسين، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص آلية جديدة لصرف الأدوية الشهرية للمرضى والمراجعين في العيادات الخارجية.

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وقال بني ياسين،في تصريحات صحفية، إنه سيتم تقسيم ايام توزيع الأدوية لمن هم دون سن الـ 55 يومي الاثنين والأربعاء، وبقية المرضى ومن تزيد اعمارهم عن 55 سنة ستكون ايام تسليم الأدوية لهم احد وثلاثاء وخميس.


وأوضح، أن العيادات تشهد كثافة كبيرة للمراجعين ما استدعى إيجاد حلول تخفف من تواجد اعداد كبيرة بنفس الوقت.


ودعا بني ياسين كافة المراجعين الى اخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.



 




 

 


 

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