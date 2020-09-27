آلية جديدة لصرف المعونات الشهرية

الوكيل الإخباري - أعلن صندوق المعونة الوطنية عن آلية صرف المعونة المالية الشهرية المتكررة للمنتفعين من برامج الصندوق عن شهر أيلول الحالي، وفقًا للحروف الأبجدية لاسم المنتفع.

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وقال مدير عام الصندوق عمر المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن عملية صرف المعونة المالية الشهرية المتكررة للمنتفعين، ستتم من مكاتب صندوق البريد، في الأول من تشرين الأول المقبل، وستنتهي في السابع من الشهر ذاته، وذلك بالتنسيق مع البريد الأردني.



واضاف إن صرف المعونة الشهرية وفقًا للحروف الأبجدية للاسم الاول للمنتفع، يعود لتطور الوضع الوبائي الحالي في المملكة، وارتفاع عدد الاصابات المسجلة بفيروس كورونا.



ودعا المشاقبة المنتفعين للالتزام بالمواعيد المحددة للصرف حفاظًا على سلامتهم، وعدم التجمهر أمام مكاتب البريد، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة العامة التي أعلنت عنها الحكومة، من حيث التباعد الاجتماعي وعدم التجمهر وارتداء الكمامات.



واوضح أنه تم توزيع المنتفعين لاستلام المعونة المالية الشهرية المتكررة، يوم الخميس الاول من تشرين الأول المقبل لحروف "الألف والباء والتاء والثاء والجيم"، ويوم السبت 3 تشرين الأول لحروف "الحاء والخاء والدال والذال والراء والزين"، والاحد 4 تشرين الأول لحروف "السين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والعين"، أما يوم الاثنين 5 تشرين الأول ستكون للحروف "الغين والفاء والقاف والكاف واللام والهاء والواو والياء"، وفي يوم الثلاثاء 6 تشرين الأول حرفي "الميم والنون"، مشيرا الى أن يوم الاربعاء 7 تشرين الأول سيخصص للذين لم يتمكنوا من الاستلام لجميع الحروف.

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