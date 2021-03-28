آلية جديدة لعودة طلبة المراحل السريرية للجامعات

الوكيل الإخباري - أقرّ مجلس التعليم العالي آلية جديدة لعودة طلبة المراحل السريرية للحرم الجامعي وترتيبات للمواد العملية الأخرى.



يأتي ذلك ، وفق بيان وصل "الوكيل الإخباري" ، من منطلق حرص مجلس التعليم العالي على المحافظة على صحة وسلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في مؤسسات التعليم العالي وفي ضوء الحالة الوبائية، وبعد التشاور مع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الطبية المعنية،فقد قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على الترتيبات الاتية:

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١) الاستمرار في التعلم الإلكتروني (عن بعد) لطلبة المراحل السريرية في جميع التخصصات الطبية (الطب البشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة، والتمريض) واستخدام مختبرات محاكاة الواقع الافتراضي في المجالات الطبية والتشخيصية وذلك حتى نهاية شهر نيسان الحالي وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب في ضوء تقييم الوضع الوبائي في حينه.



٢) اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل عمادات الكليات المعنية في الجامعات الأردنية لتعويض طلبة المراحل السريرية من خلال التدريب العملي المكثف، ووفقاً للإجراءات الآتية:



أولاً: طلبة السنة السادسة في تخصص الطب البشري (المتوقع تخرجهم) يتم تعويضهم لمدة تتراوح بين (3-4) أسابيع من تاريخ 1 /5 / 2021 ثم يتم عقد الامتحانات النهائية لهم وجاهياً في الحرم الجامعي.



ثانياً: طلبة السنة الخامسة في تخصص طب الأسنان (المتوقع تخرجهم) يتم تعويضهم لمدة تتراوح بين (4 -6) أسابيع من تاريخ 15 /5 / 2021 ثم يتم عقد الامتحانات النهائية لهم وجاهياً في الحرم الجامعي.



ثالثاً: طلبة السنتين الرابعة والخامسة في تخصص الطب البشري، وطلبة السنة الرابعة في تخصص طب الأسنان يتم تعويضهم لمدة تتراوح بين (4-6) أسابيع اعتباراً من تاريخ 15 /6 / 2021 ثم يتم عقد الامتحانات النهائية لهم وجاهياً في الحرم الجامعي.



رابعاً: طلبة السنة السادسة في تخصص دكتور الصيدلة، وطلبة السنتين الثالثة والرابعة في تخصص التمريض يتم تعويضهم لمدة تتراوح بين (3-4) أسابيع من تاريخ 1 / 5 / 2021. ثم يتم عقد الامتحانات النهائية لهم وجاهياً في الحرم الجامعي.



خامساً: يترك للجامعات اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لطلبة الاختصاص العالي في تخصصي الطب البشري وطب الأسنان على أن تبدأ هذه الإجراءات بعد عطلة عيد الفطر السعيد.



٣)فيما يتعلق بالمواد العملية الأخرى والمختبرات والمشاغل فيستمر التدريس فيها إلكترونياً (عن بعد) حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، ويستثنى من ذلك المساقات التي تحتاج طبيعتها الى التعليم الوجاهي، على أن تكون بالحد الأدنى بالأعداد ويتم أخذ موافقة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي / رئيس مجلس التعليم العالي على تدريسها وجاهياً وفي فترات محددة.



4)يتم إجراء مناقشات رسائل الدراسات العليا في الحرم الجامعي بالطريقة الاعتيادية أو الكترونياً عن بعد حسب ما تقرره كل جامعة.



5) يتم عقد امتحانات الشامل وامتحانات الكفاءة لطلبة الدراسات العليا بعد تاريخ 1 /5 / 2021 وجاهياً بالحرم الجامعي.



٦) ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، والإداريين، وتطبيق أعلى معايير السلامة والتباعد الجسدي، وتنفيذ أوامر الدفاع ذات العلاقة.

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