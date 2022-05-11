آلية جديدة للإستعلام عن الشمول بالدعم على التعرفة الكهربائية

الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الأربعاء، عن آلية الاستعلام عن الشمول بالدعم على التعرفة الكهربائية من خلال خدمة الدردشة التفاعلية عبر سند جو (SanadJo).

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وقالت الهيئة إنه وفق الآلية على المشترك إرسال كلمة "مرحبا" عبر تطبيق "واتساب " إلى الرقم 065008080، وستظهر له قائمة تتضمن أسماء الوزارات والمؤسسات.



يتبعها إرسال رقم 20، وهو رقم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وفوراً ستظهر له قائمة أخرى من ثمانية خيارات، على المشترك كتابة رقم 8 حينها، وهو رقم الخيار الخاص بتفاصيل التعرفة الكهربائية.



ومن ثم كتابة الرقم 5 للإستعلام في ما إذا تم شموله بالدعم، من خلال إرسال الرقم الوطني باللغة الإنجليزية، وستظهر له تفاصيل شمول المشترك بالدعم.

إذا ما اتضح أنه لم يسجل للحصول على الدعم، عليه المسارعة للتسجيل على kahraba.gov.jo إذا كانت تنطبق عليه شروط الحصول على الدعم.



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