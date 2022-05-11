الأربعاء 11-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الضمان: الزيادة السنوية لن تشمل متقاعدي المُبكر

الحزن على أبو عاقلة يتصدر مواقع التواصل في الأردن

استطلاع: الأردنيون يعتبرون إسرائيل التهديد الأكبر لأمن الوطن العربي

الحموري: نعمل على تنظيم أكبر منتدى للسياحة العلاجية بالعالم

إلغاء سعر الصرف الرسمي للدولار في إيران

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في البيرة

جامعة اليرموك تنعى خريجتها الشهيدة شيرين أبو عاقلة

آلاف الفلسطينيين يحملون نعش الصحفية شيرين أبو عاقلة- فيديو

الصناعة تعيد طرح عطاء لشراء 120 ألف طن من الشعير

مسوق دواجن: استمرار نقص كميات الدواجن المعروضة للمواطنين

الأربعاء، 11-05-2022 10:07 ص

آلية جديدة للإستعلام عن الشمول بالدعم على التعرفة الكهربائية

5202210105119470916802


الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الأربعاء، عن آلية الاستعلام عن الشمول بالدعم على التعرفة الكهربائية من خلال خدمة الدردشة التفاعلية عبر سند جو (SanadJo).

اضافة اعلان


وقالت الهيئة إنه وفق الآلية على المشترك إرسال كلمة "مرحبا" عبر تطبيق "واتساب " إلى الرقم 065008080، وستظهر له قائمة تتضمن أسماء الوزارات والمؤسسات.


يتبعها إرسال رقم 20، وهو رقم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وفوراً ستظهر له قائمة أخرى من ثمانية خيارات، على المشترك كتابة رقم 8 حينها، وهو رقم الخيار الخاص بتفاصيل التعرفة الكهربائية.


ومن ثم كتابة الرقم 5 للإستعلام في ما إذا تم شموله بالدعم، من خلال إرسال الرقم الوطني باللغة الإنجليزية، وستظهر له تفاصيل شمول المشترك بالدعم.
إذا ما اتضح أنه لم يسجل للحصول على الدعم، عليه المسارعة للتسجيل على kahraba.gov.jo إذا كانت تنطبق عليه شروط الحصول على الدعم.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
استيتيه

وزير العمل يحث المديريات في الميدان على تحسين جودة الخدمات للمواطنين

520228162213115976701

الضمان: الزيادة السنوية لن تشمل متقاعدي المُبكر

شيرين (1)

الحزن على أبو عاقلة يتصدر مواقع التواصل في الأردن

قوات الاحتلال

استطلاع: الأردنيون يعتبرون إسرائيل التهديد الأكبر لأمن الوطن العربي

cdcb2ebd-493a-4fcc-b51c-f74fbe23c62a

الحموري: نعمل على تنظيم أكبر منتدى للسياحة العلاجية بالعالم

شيرين

جامعة اليرموك تنعى خريجتها الشهيدة شيرين أبو عاقلة

أخبار متعلقة
8112d20d-80b0-40ff-91c8-1dc1505b63cf

شمول فئة جديدة بدعم التعرفة الكهربائية الثابت

14e77b90-52fa-4195-ab64-6c1c17849902

هيئة الطاقة تكشف سبب ارتفاع الفواتير على المشتركين

52a04965-2c66-40fa-87fd-a4c5984a2b33

مصدر يوضح حقيقة صرف عيديات للموظفين والمتقاعدين

image

87 تصريحا لإنشاء محطات شحن مركبات كهربائية

4

شمول فئتين جديدتين بتعرفة الكهرباء المدعومة

weight-measurement-methods

المواصفات والمقاييس للمواطنين: بلغوا عن حالات التلاعب بوزن المنتج