آلية خاصة لمراقبة منشآت الحزمة الثانية

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - كشف مدير الإعلام في اللجنة الأولمبية زيد الصرايرة، عن عدد المنشآت التي قامت بإصدار شهادات لإعادة فتحها ، بعد قرار حكومي ، والتي تندرج تحت مظلة الحزمة الثانية ، وصلت نحو (600) مُنشأة ، منذ أمس الإثنين ، حتى لحظة كتابة الخبر .
وبين الصرايرة ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنّ عملية إصدار الشهادات، جاءت بعد تعهّد القائمين على هذه المرافق، بالالتزام بالبروتوكول الصحي، وتطبيق جميع إجراءات الوقاية، لحماية مرتادي هذه المراكز والمسابح من فيروس كورونا، وفق تعليمات وزارة العمل .
" هنالك آلية لمراقبة مدى التزام تلك المنشآت بالإجراءات الصحية ، عملا بأوامر الدفاع ، من خلال الجهات المعنية ومن خلال وزارة العمل، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود منشآت مخالفة ، في ظل الوضع الوبائي الراهن ، حيث هنالك إجراءات واضحة حيال ذلك "، وفق الصرايرة .
ودعا أصحاب المنشآت والمواطنين ، على تكاتف الجهود والتقيّد بالتعليمات في هذا الشأن ، عملا بالمسؤولية المجتمعية ، والمصلحة العامة ، تحسّبا من انتشار فيروس كورونا.
وبين ، أنه لا يوجد وقت محدد لانتهاء إصدار الشهادات الخاصة بفتح المنشآت ، وزاد " لا يوجد تاريخ محدد لوقف إصدار الشهادات ، ونتمنّى من أصحاب المنشآت العمل على إعادة فتح منشآتهم ، وفق البروتوكول الصحي المتّبع، للتخفيف على أوضاعهم المعيشية بعد أشهر من الإغلاق".
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