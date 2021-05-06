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الخميس، 06-05-2021 12:13 م

آلية نقل الطلبة الأردنيين بجامعة التعليم الكازاخية إلى جامعات أخرى

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الوكيل الإخباري - بعد تواصل السفارة الأردنية في كازاخستان مع كل من وزارة التعليم والعلوم الكازاخية والهيئة المشرفة على نقل الطلبة الى الجامعات الأخرى فقد تم الاتفاق على الآتي:

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- هناك 7 جامعات حددتها وزارة التعليم والعلوم الكازاخية مستعدة لاستقبال الطلاب الأردنيين وتتوزع هذه الجامعات في مدن ألماتي وكاراغندا وشيمكنت ونورسلطان وهي على النحو التالي:


• جامعة أسفندياروف.
• الجامعة الكازاخية الروسية الطبية في مدينة الماتي.
• جامعة أوسبانوف الطبية فيغرب كازاخستان.
• جامعة الطب في مدينة سيمي.
• جامعة كاراغندا الطبية في مدينة كاراغندا.
• أكاديمية جنوب كازاخستان الطبية في مدينة شيمكنت.
• جامعة أستانا الطبية في مدينة نورسلطان.
- فيما يلي خطوات الانتقال من جامعة التعليم المستمر للطلاب كافة (سواء الموجودين حالياً في الأردن أو كازاخستان ولطلاب السنوات الدراسية كافة) إلى هذه الجامعات:
- تبدأ عملية التقدم بطلبات الانتقال اعتباراً من اليوم الخميس 6 /5 / 2021 (وفي أسرع وقت ممكن).
• إرسال رسالة إلى عنوان البريد الالكتروني الآتي إلى جامعة التعليم المستمر يطلب فيها الطالب المعني بشكل واضح انتقاله من الجامعة ويحدد فيها بشكل واضح أيضاً اسم الجامعة التي يرغب بالانتقال إليها: [email protected]
• بناء على رسالة الطالب أعلاه، تقوم جامعة التعليم المستمر بإرسال نسخة من كشوف علاماته والوثائق الأخرى إلى الجامعة التي حددها الطالب في رسالته.
• يتقدم الطالب بطلب انتقال إلى الجامعة التي يرغب بالانتقال إليها من خلال المواقع الالكترونية الآتية للجامعات:


- جامعة أسفندياروف: https://kaznmu.kz/ru/ru-perevod-iz-kazmuno-v-kaznmu/

الجامعة الطبية الكازاخية الروسية: https://medkrmu.kz/onlajn-pervonachalnaya-podacha-dokumentov-dlya-perevoda/

وستقوم السفارة بتوفير روابط المواقع الإلكترونية للجامعات الأخرى في أسرع وقت.


• تقوم الجامعة التي يتقدم إليها الطالب بطلب الانتقال بدراسة ملف الطالب وإجراء معادلة مواد له وتتأكد فيما إذا كانت أوراقه مكتملة وسليمة.
• ستقوم الجامعات التي تقدم إليها الطلبة بطلب الانتقال بمراسلتهم على البريد الإلكتروني لإعلامهم بقرار قبولهم والمستجدات بشأن طلباتهم.
ملاحظة: تتم عملية الانتقال بتقديم الطلبات بشكل الكتروني ولا يقوم الطالب بنقل ملفه أو توكيل أي جهة بذلك حتى وان كان هذا الطالب موجود حالياً في مدينة ألماتي.
- من المتوقع أن تبلغ المدة التي تستغرقها عملية الانتقال ولحين التحاق الطالب بجامعته الجديدة أقل من أسبوعين من تاريخ تقديم الطالب لطلب نقله من الجامعة.
- وافقت الجامعات التي ينوي الطلاب الأردنيين الانتقال إليها على المحافظة على النتائج الدراسية التي حصلوا عليها في جامعة التعليم المستمر، وعدم تحميل الطالب أي كلف مالية إضافية مترتبة على عملية معادلة المواد أثناء الانتقال.
- بالنسبة لطلاب السنتين الأولى والثانية: ستُحسب لهم مواد الفصل الدراسي الثاني الحالي بعد أن يقوموا بإكمال دراستها والتقدم للامتحانات في الجامعة التي سينتقلون إليها.
- بالنسبة للطلاب الخريجين:
* ستقوم الجامعات التي ينوي الطلاب الانتقال إليها بتوفير الظروف المثلى للطلاب الخريجين للفصل الدراسي الحالي لضمان انهائهم لمتطلبات التخرج واجتيازهم للامتحانات في الوقت المحدد وعدم تأخر تخرجهم، وذلك في حال كانت أوراقهم مكتملة وسليمة وبغير ذلك يحق للجامعات مطالبتهم بدراسة مواد إضافية.
* من المتوقع تخرج الخريجين للفصل الدراسي الحالي من الجامعات المنتقلين إليها قبل انتهاء الصيف الحالي في حال اكمال دراستهم لمتطلبات التخرج كافة وثبوت صحة أوراقهم.
* ستقوم كل جامعة بتحديد موعد للامتحان الوطني استثناءاً (ولا توجد مشكلة في عدم لحاقهم بموعد الامتحان الوطني المقرر قبل نهاية شهر 6 القادم).
- تتواجد حالياً في جامعة التعليم المستمر (في غرفة رقم 218) مجموعة العمل التي شكلتها وزارة التعليم الكازاخية بهذا الخصوص، وتضم هذه المجموعة ممثلين عن وزارة التعليم والعلوم الكازاخية وممثلين عن جامعتي اسفندياروف والجامعة الكازاخية الروسية الطبية، واللجنة على استعداد لتلقي استفسارات الطلاب.
وننصح أبنائنا، خاصة الموجودين منهم حالياً في الأردن، تصفح المواقع الالكترونية للجامعات المذكورة أعلاه قبل اتخاذ قرار الانتقال إليها وذلك للحصول على فكرة وافية عنها.
كما تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية أنه وحرصاً منها على مصلحة أبنائها الطلبة، وسعياً منها لمساعدتهم وتخفيف الآثار السلبية المترتبة عليهم نتيجة إغلاق جامعة التعليم المستمر الكازاخية، فإن لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية في الوزارة لا تمانع من قيام هؤلاء الطلبة استثنائاً بالالتحاق في أي جامعة مرخصة تعمل على الأراضي الكازاخية لإكمال دراستهم شريطة الحصول على موافقة وزارة التعليم والعلوم الكازاخية ، كما أن اللجنة لا تمانع من إعفائهم من شرط دراسة ما نسبته (50%) من ساعات الخطة الدراسية المعتمدة في الجامعة الأخرى التي سيتخرج منها الطالب، إضافة الى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس تواصل مع المجلس الطبي الأردني وفيما يتعلق بسنة الامتياز وفي حال تأخر أي طالب على الالتحاق بها وتقديم وثائقه المطلوبة لأي سبب كان فسوف يكون هناك دورة امتياز استثنائية خاصة بهم وسيتم توزيعهم على المستشفيات.


 




 

 


 

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