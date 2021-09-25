آل البيت: استحداث صفحة رسمية للجامعة على منصة لينكد إن

الوكيل الإخباري - أنشأت جامعة آل البيت، صفحة رسمية للجامعة على منصة "لينكد إن"، للبقاء على تواصل مع أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة والخريجين منهم.

اضافة اعلان



وقالت الجامعة في بيان اليوم السبت، إن هذه المنصة تعتبر من أكبر مواقع الشبكات المهنية المتوفرة اليوم، حيث تشكل وسيلة للتواصل مع المهنيين الآخرين والبقاء على اتصال مع الملايين من المستخدمين.



وأشارت إلى أن هذه المنصة تستخدم لتبادل المعرفة والأفكار وفرص العمل، كما تعد وسيلة رائدة لمساعدة الأفراد لتوسيع شبكاتهم والعثور على العديد من الوظائف في مجال عملهم.



وأضافت أن هذه المنصة تعتبر موقعا إلكترونيا لشبكات اجتماعية، وأعمال تجارية رائدة تأسست عام 2002 ومقرها في ماونتن فيو في كاليفورنيا.



وفي السياق، وصلت 3 دفعات من الطلبة الماليزيين للدراسة في جامعة آل البيت لمرحلة البكالوريوس في عدد من التخصصات، منها اللغة العربية، والشريعة الإسلامية وعددهم 30 طالبا وطالبة.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة