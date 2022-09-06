آل البيت تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع السودان

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور والملحق الثقافي السوداني في الأردن فاطمة محي الدين، اليوم الثلاثاء، التعاون المشترَك بين الجانبَين وسبل تعزيزه.



وأشار الضمور إلى أهمية الدور التشاركي بين الجامعة والملحقية الثقافية السودانية في تأطير العمل الأكاديمي، وإيجاد علاقات جديدة مع المؤسسات التعليمية في السودان، مبيناً أن تأطير العمل الأكاديمي سيكون من خلال إبرام مذكرات التعاون للتبادل الثقافي والأكاديمي والاستقطاب والمنح.

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