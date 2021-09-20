آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع اتحاد الجامعات العربية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور وأمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة ووفد شركة الهدف الرقمي اليوم الاثنين تفاصيل المساق الجامعي "مدخل إلى المستقبل" والذي تم تطويره من قبل شركة الهدف بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية.



وأكد الضمور خلال اللقاء أن أبواب التعاون الثنائي مفتوحة لما فيه خير وتقدم التعليم في الوطن العربي بشكل عام مستعرضا مسيرة الجامعة وتطلعاتها المستقبلية والخطوات الجادة التي تقوم بها نحو تجويد مخرجات التعليم.

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