الثلاثاء 21-09-2021
الوكيل الاخباري

مدير مستشفيات البشير يقدم استقالته لوزير الصحة

البرلمان العربي: منتدى البرلمانيات العربي يساعد في تمكين المرأة العربية

معرض لطلبة الفنون التشكيلية باليرموك

المياه : نتعامل مع مياه السدود بمسؤولية عالية

آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع اتحاد الجامعات العربية

واشنطن تعلن تنفيذ ضربة جوية قرب إدلب السورية اليوم

الزراعة : منظومة إصلاحات لزيادة المخزون الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

الأرصاد الجوية: موعد الاعتدال الخريفي الأربعاء المقبل

الخصاونة يوعز بتوزيع 370 طن أحطاب على المجتمع المحلي في عجلون وجرش

الإثنين، 20-09-2021 11:41 م

آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع اتحاد الجامعات العربية

w


 الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور وأمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة ووفد شركة الهدف الرقمي اليوم الاثنين تفاصيل المساق الجامعي "مدخل إلى المستقبل" والذي تم تطويره من قبل شركة الهدف بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية.

وأكد الضمور خلال اللقاء أن أبواب التعاون الثنائي مفتوحة لما فيه خير وتقدم التعليم في الوطن العربي بشكل عام مستعرضا مسيرة الجامعة وتطلعاتها المستقبلية والخطوات الجادة التي تقوم بها نحو تجويد مخرجات التعليم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

معرض لطلبة الفنون التشكيلية باليرموك

9202118123111253613623

المياه : نتعامل مع مياه السدود بمسؤولية عالية

وزارة الزراعة

الزراعة : منظومة إصلاحات لزيادة المخزون الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي

الخصاونة

الخصاونة يوعز بتوزيع 370 طن أحطاب على المجتمع المحلي في عجلون وجرش

62021229110130364249

الصحة : لن نسمح بتقديم الأرجيلة في الأماكن المغلقة خلال الشتاء

920212011360513946761

الصحة : مطاعيم الانفلونزا مجانا لهذه الفئات

أخبار متعلقة
7

تشكيلات أكاديمية بجامعة آل البيت - اسماء

920211494844944655827

فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك الاربعاء

156521

إطلاق مشروع لتمكين الشباب في الشوبك

820212204117178602231

توفر 700 فرصة عمل بمصانع شرق عمان الصناعية

fff

مركز ثقافي بالمفرق مطلع العام المقبل

s

748 مليون دينار عجز الميزان التجاري مع منطقة التجارة الحرة العربية