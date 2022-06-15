آل البيت تتسلم اجهزة حاسوب من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين



الوكيل الاخباري - أهدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جامعة ال البيت اليوم الأربعاء أجهزة حاسوب محمولة .



وقال رئيس الجامعة الدكتور هاني الضمور خلال تسلمه أجهزة الحاسوب محمولة من ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نضال البدور إن تسلم هذه الأجهزة يعد إضافة نوعية للجامعة في استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل حرمها، في إطار الشراكة الحقيقية بين الجامعة والمفوضية.

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