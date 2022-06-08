آل البيت تربط مبانيها مع محطة الطاقة الشمسية

الوكيل الاخباري - ربطت دائرة مشاريع الطاقة في جامعة آل البيت المباني الحديثة لكليتي الأعمال والهندسة وبئر الماء مع محطة الطاقة الشمسية في الجامعة .



وقالت الجامعة في بيانها اليوم الأربعاء أن هذا الربط يهدف الى توفير استهلاك الطاقة والوصول إلى فاتورة استهلاك صفرية للشهور المقبلة حيث يعمل هذا الربط على توفير مبالغ تقدر بربع مليون دينار على الأقل عن الفترة من شهر حزيران إلى شهر كانون الأول للعام 2022 بمعدل 40 ألف دينار شهرياً .

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