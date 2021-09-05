آل البيت تستحدث برنامجا للتحقق من الشهادات والوثائق

الوكيل الاخباري - استحدثت دائرة القبول والتسجيل في جامعة آل البيت رابطا على موقع الجامعة الإلكتروني يُتيح التحقق من الشهادات والوثائق الصادرة عن الجامعة لتسهيل عملية التحقق من صحة الشهادات والوثائق.



وقالت الجامعة في بيان اليوم الأحد، إنه يمكن الدخول الى موقع الجامعة الإلكتروني www.aabu.adu.jo واختيار بند الطلبة ومن ثم دائرة القبول والتسجيل والتحقق من الشهادات والوثائق وذلك بإدخال الرقم الجامعي والتحقق من الوثيقة المطلوبة او ادخال الرابط التالي: http://exam.aabu.edu.jo/onlineexams/index_mat30.jsp .

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