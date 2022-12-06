آل البيت تعلن عن جائزة البحث العلمي في الشأن العماني

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور عن جائزة للبحث العلمي لطلبة الدراسات العليا والبحوث التي تعنى بسلطنة عمان والدراسات المتعلقة بالشأن العماني.



وأكد خلال لقائه اليوم الثلاثاء وفداً عُمانيا ضم مدير دائرة اللجان والعلاقات الدولية بمكتب الإفتاء العماني عبد الرحمن بن أحمد الخليلي ومدير مكتب العلاقات الخارجية اسحق الرواحي عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين والتي جاءت بفضل وحرص قيادة البلدين الموصول لتعميق أواصر التعاون المشترك بينهما.

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