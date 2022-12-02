آل البيت تعمل على مشروع تصميم مركز زوار موقع أم الجمال الأثري

الوكيل الاخباري - يعمل قسم الهندسة المعمارية في جامعة آل البيت على مشروع تصميم "مركز زوار موقع أم الجمال الأثري" والذي تم طرحه ضمن مادة التصميم المعماري لطلاب السنة الثالثة في القسم .



وقالت الجامعة في بيان لها، أنه تم تقييم 80 مشروعا من أعمال الطلبة حيث طرح المشروع كمبادرة من قبل قسم الهندسة المعمارية لتعميق التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي في مجالات حفظ التراث العمراني وتوسيع الخارطة السياحية في محافظة المفرق ولدعم لموقع أم الجمال الأثري في سياق ترشيحه للانضمام إلى قائمة التراث العالمي المنبثقة عن اليونسكو.

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