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السبت، 08-06-2024 10:03 م

أبراج السادس تتزين بألوان العلم الأردني وشعار اليوبيل الفضي

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة بوابة الأردن "أبراج السادس" وأمانة عمان عن إضاءة أبراج السادس بألوان العلم الأردني واليوبيل الفضي، بدءًا من الليلة ولمدة 3 أيام، بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

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ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من استكمال الأعمال في مشروع بوابة الأردن، وهو إنجاز يساهم في إبراز معالم الأردن وتطوراته العمرانية.


وأكدت الشركة أن إضاءة أبراج السادس ستستمر لما بعد ذلك، حيث ستتغير ألوان الإضاءة لتعكس مناسبات وأحداث أخرى تهم المجتمع الأردني.


وكشفت الشركة أنه جرت إزالة الرافعات البرجية التي كانت في أعلى الأبراج، واستكمال الأعمال المعدنية والواجهات الزجاجية كاملةً إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى من المشروع، إذ أن هذه المرحلة شملت العديد من التحسينات والتطويرات التي تسعى لتعزيز مكانة الأبراج كمعلم رئيسي في العاصمة عمان، ومركز جذب سياحي واستثماري.

 




 

 


 

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