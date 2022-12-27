أبرزها القروض والاقساط .. تعرّف على المخاطر المالية التي تعرّض لها عملاء البنوك في الأردن

الوكيل الإخباري - رصد - كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي أن من أبرز المخاطر التي تعرض لها عملاء البنوك خلال العام الماضي عدم الإفصاح الكافي للعملاء عن الكلف التي سيتحملونها عند تأجيل الأقساط.

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وأظهر البنك في تقرير حماية المستهلك المالي 2022، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن من المخاطر التي تعرض لها المستهلك المالي في المملكة، تمثلت بالإفراط في المديونية والاحتيال والتأخر في معالجة الشكاوى بالإضافة إلى التعرض لممارسات التسويق المفرط والتحصيل المجحف.



ووضع البنك المركزي أولويات لحماية المستهلك المالي، من أبرزها زيادة وعي العملاء بمخاطر الاقتراض وبالأخص تلك المتعلقة بالحاجات الاستهلاكية وغير الضرورية، بالإضافة إلى توجيه البنوك والشركات المالية غير البنكية إلى دراسة وضع العميل المالي والائتماني للتأكد من مقدرته على خدمة دينه والوفاء بالتزاماته الشهرية.







