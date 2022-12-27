الثلاثاء 27-12-2022
الوكيل الاخباري

أبرزها القروض والاقساط .. تعرّف على المخاطر المالية التي تعرّض لها عملاء البنوك في الأردن

ارتفاع عدد قتلى العاصفة الثلجية في أمريكا إلى 57 شخصا

بدء تنفيذ مسح السكان والصحة الأسرية 2023 الاثنين المقبل

صرف مستحقات مالية للطلبة الحاصلين على قروض في هذه الجامعات - أسماء

استطلاع: 58% من الأمريكيين يعتقدون أن اقتصاد البلاد ازداد تدهورا في ظل إدارة بايدن

النفط عند أعلى مستوى في 3 أسابيع وبرنت يقفز فوق 84 دولار للبرميل

التربية تنشر أسئلة امتحان التربية الاسلامية لتكميلية التوجيهي

تفاصيل الجلسة المغلقة تحت القبة بين الحكومة والنواب

الصين تنجح في إطلاق قمر صناعي لاستشعار الأرض عن بعد

التعامل مع 1225 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 27-12-2022 02:26 م

أبرزها القروض والاقساط .. تعرّف على المخاطر المالية التي تعرّض لها عملاء البنوك في الأردن

f71bcf80-1ef2-4852-aa8d-ccd1684afbba


الوكيل الإخباري - رصد - كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي أن من أبرز المخاطر التي تعرض لها عملاء البنوك خلال العام الماضي عدم الإفصاح الكافي للعملاء عن الكلف التي سيتحملونها عند تأجيل الأقساط.

اضافة اعلان


وأظهر البنك في تقرير حماية المستهلك المالي 2022، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن من المخاطر التي تعرض لها المستهلك المالي في المملكة، تمثلت بالإفراط في المديونية والاحتيال والتأخر في معالجة الشكاوى بالإضافة إلى التعرض لممارسات التسويق المفرط والتحصيل المجحف.


ووضع البنك المركزي أولويات لحماية المستهلك المالي، من أبرزها زيادة وعي العملاء بمخاطر الاقتراض وبالأخص تلك المتعلقة بالحاجات الاستهلاكية وغير الضرورية، بالإضافة إلى توجيه البنوك والشركات المالية غير البنكية إلى دراسة وضع العميل المالي والائتماني للتأكد من مقدرته على خدمة دينه والوفاء بالتزاماته الشهرية.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A8103 - Copy

بدء تنفيذ مسح السكان والصحة الأسرية 2023 الاثنين المقبل

Fk-sTZVWAAA-2Bc-1536x1024

ولي العهد يتابع تمرينا عسكريا تعبويا أردنيا إماراتيا

10202227103538315345501 (1)

صرف مستحقات مالية للطلبة الحاصلين على قروض في هذه الجامعات - أسماء

ور

التربية تنشر أسئلة امتحان التربية الاسلامية لتكميلية التوجيهي

0L5A0028

تفاصيل الجلسة المغلقة تحت القبة بين الحكومة والنواب

22

وزير التربية يتفقد قاعات امتحان تكميلية التوجيهي اليوم

أخبار متعلقة
3 (1)

البنك المركزي يوضح سبب اختيار الطائر الوردي على الدينار الجديد

image - 2022-12-26T125337.297

تعرّف إلى قصة الطائر الذي ظهر على الإصدار الجديد من الدينار

2222-4

البنك المركزي يعلن عن البدء بطرح فئة الدينار (دينار واحد) من الاصدار الخامس للتداول - فيديو

البنك المركزي (5)

المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 400 مليون دولار

b7b27920-eff1-4255-9861-e38af3aec5dc

هل يشمل قرار رفع الفائدة في الأردن القروض القديمة ؟

8f40ad0f-604b631d2913b

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس