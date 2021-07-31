أبرز الأحداث التي شهدتها المملكة خلال شهر تموز وأثارت الرأي العام

الوكيل الإخباري - شهدت المملكة العديد من الاحداث الساخنة ، خلال شهر تموز (7) وفق رصد "الوكيل الإخباري" .

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وقد أثارت تلك الأحداث الرأي العام ، نتيجة لحيثياتها وأهمها :

امتحانات الثانوية العامة

فقد أثارت امتحانات التوجيهي لهذا العام ، الطلبة وأولياء الأمور ، نتيجة لصعوبة الأسئلة خاصة في مباحث الكيمياء ، الفيزياء ، والرياضيات ، وقد رصد "الوكيل الإخباري" آراء الطلبة حينها ، الذين عبّروا عن استيائهم (أنقر هنا)

وفاة 4 أطفال أشقاء غرقا

كما شهدت المملكة وفاة 4 أطفال أشقاء غرقا في سد الكرامة ، غرب البلقاء (أنقر هنا ).

وقد أثارت الحادثة تعاطف الأردنيين ، على وقع المطالبات الشعبية بإيجاد حل جذري للبرك الزراعية والسدود التي باتت مصائدا لأرواح الأبرياء .

تعديل ساعات الحظر الليلي

دخل تعديل ساعات الحظر الليلي حيز التنفيذ، وذلك في الأول من تموز الحالي ، عملا بالمرحلة الثانية من الخطة الحكومية (أنقر هنا) .

وجاء القرار بعد تحسّن الوضع الوبائي لفيروس كورونا ، نتيجة لأوامر الدفاع ، والإقبال على تلقي اللقاح المضاد لكورونا.

تلقي اللقاح لمن تجاوز 12 عاما دون موعد مسبق



فقد أعلن وزير الصحة ، الدكتور فراس الهواري في وقت سابق فتح مراكز التطعيم بلا موعد لمن تجاوز 12 عاما ( أنقر هنا) .

ويأتي الإجراء لغايات رفع وتيرة الإقبال على تلقي لقاح كورونا للوصول إلى صيف آمن .

حادثة مستشفى الجاردنز

حادثة انقطاع التيار الكهربائي في مستشفى الجاردنز ، حيث تزامن مع حدوث وفاتين في المستشفى .

وقد حسم الطب الشرعي سبب الوفاتين لمريضين في المستشفى ،وإخلاء المسؤولية من انقطاع التيار الكهربائي (أنقر هنا)