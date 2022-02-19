أبناء المملكة يستضيف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة

الوكيل الاخباري - استضاف البرنامج الوطني "أبناء المملكة"، في صالونه الشبابي، رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، ضمن جلسة حوارية حملت عنوان "القطاع الطبي في الأردن.. واقع وتحديات".



وعُقد اللقاء الحواري اليوم السبت، في دارة أبناء المملكة، وتحدث خلاله الحموري وحاوره مجموعة من الشباب، حول تطور القطاع الطبي في الأردن، وجهود القطاع الطبي في مواجهة وباء كورونا وأبرز التحديات التي واجهته.

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