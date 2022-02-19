السبت 19-02-2022
الوكيل الاخباري

النهج الجديد يعقد الملتقى الوطني الثاني بالطفيلة

حوارية حول الانتخابات البلدية في الرصيفة

الأردن يعزي البرازيل بضحايا الفيضانات والانهيارات في ريو دي جانيرو

الصفدي: "لا سلام" بدون حل الدولتين.. والأزمة السورية حلُّها "سياسي"

كلنا الأردن تنظّم نشاطا تدريبيا بالحميمة

بالصور.. الدفاع المدني يُنقذ عائلات داهمت مياه الأمطار منازلها في الكرك

الرياض : نسعى لإيجاد حل في اليمن

ندوة تعاين الفلسفة والشعر في جمعية النقاد

المفتش العام للقوات المسلحة يرعى احتفال تجمع إربد للمتقاعدين العسكريين بالمناسبات الوطنية

أمين عام الشباب يتفقد مرافق الوزارة في مأدبا

السبت، 19-02-2022 08:31 م

أبناء المملكة يستضيف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة

www


 الوكيل الاخباري - استضاف البرنامج الوطني "أبناء المملكة"، في صالونه الشبابي، رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، ضمن جلسة حوارية حملت عنوان "القطاع الطبي في الأردن.. واقع وتحديات".

وعُقد اللقاء الحواري اليوم السبت، في دارة أبناء المملكة، وتحدث خلاله الحموري وحاوره مجموعة من الشباب، حول تطور القطاع الطبي في الأردن، وجهود القطاع الطبي في مواجهة وباء كورونا وأبرز التحديات التي واجهته.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220221621643532423998

النهج الجديد يعقد الملتقى الوطني الثاني بالطفيلة

ffffff

حوارية حول الانتخابات البلدية في الرصيفة

620d8eb642360467a9356bc9

الأردن يعزي البرازيل بضحايا الفيضانات والانهيارات في ريو دي جانيرو

6022c52642360466d64c193c

الصفدي: "لا سلام" بدون حل الدولتين.. والأزمة السورية حلُّها "سياسي"

720212212115143298383

كلنا الأردن تنظّم نشاطا تدريبيا بالحميمة

4a9feaf3-4964-42a9-b63f-2ee33b96c406

بالصور.. الدفاع المدني يُنقذ عائلات داهمت مياه الأمطار منازلها في الكرك

أخبار متعلقة
2202117152936323495001

طرق مغلقة بسبب تراكم الثلوج - اسماء

فلوس

تحويل رواتب موظفي البلديات إلى البنوك اليوم

دجاج

رغم المنخفض.. طلب ضعيف على الدواجن

ثلوج ١

دراسة: كيف تفاعل الأردنيون قبل المنخفض الجوي؟

_63A9249

بلدية إربد: جاهزون للتعامل مع تطورات الحالة الجوية

طفل

نشطاء يناشدون الحكومة عبر تويتر: افتحوا المدارس لإيواء اللاجئين