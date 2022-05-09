أبوحماد: 1200 طن صادرات الأردن من الخضار يومياً معظمها للخليج

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

كشف نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد أن موسم صادرات الخضار والفواكه انتعش مع بداية شهر أيار الحالي .

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وأضاف أبو حماد اليوم الإثنين في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن صادرات الخضار تصل إلى 1200 طن يومياً منوها أن أغلب صادرات المملكة من حصة الدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية و الإمارات والكويت.



وقال " إن أغلب الصادرات الحالية من الخضار و تتصدرها البندورة ".



وتوقع ارتفاع صادرات الخضار والفواكه بشكل ملحوظ خلال الأيام القادمة وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى بدء موسم اللوزيات والفواكه الصيفية.











