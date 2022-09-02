أبو الراغب: نعمل لمواكبة التطور في الإعلام الإلكتروني

الوكيل الإخباري - اجتمعت اللجنة التأسيسية لمبادرة (أنا مؤثر) مع هيئة الإعلام ممثلة بمديرها طارق أبو الراغب في مقر هيئة الإعلام لمناقشة خارطة الطريق لتنظيم مهنة المؤثرين وصناع المحتوى والخدمات المرافقة لها.

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وقال أبو الراغب إن هيئة الإعلام تعمل جاهدة على مواكبة التطور المتسارع في الإعلام الإلكتروني مما يتطلب بذل الجهد من مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة لإصدار تعليمات وتشريعات تحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة بين المؤثرين وصناع المحتوى من جهة والسياسة العامة للإعلام في المملكة من جهة أخرى.



وقال المنسق العام للمبادرة محمد حسين المحارمة أن المبادرة هي منظمة غير ربحية تأسست لخدمة وتطوير صناعة المحتوى للمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي وللمطالبة بحقوقهم علما أن المبادرة لا تمارس الأنشطة التجارية مثل الإعلانات وإدارة الأعمال وأنما تراقب وترصد المخالفات الأخلاقية والغش والخداع بمختلف أشكاله.