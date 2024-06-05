أبو السعود يبحث التعاون مع النرويج في مشاريع تحلية المياه

الوكيل الإخباري - بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الأربعاء مع السفير النرويجي لدى الأردن إيسبن ليندباك بحضور ممثلي شركات نرويجية، التعاون في مجالات تنفيذ مشاريع تحلية المياه، خاصة المشاريع الاستراتيجية التي ينوي الأردن تنفيذها لتأمين مصادر مائية إضافية مستدامة.

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وبحسب بيان صحفي ،استعرض الوزير التحديات التي يواجهها الأردن خاصة ما يعانيه الواقع المائي من تزايد الصعوبات، مبيناً أن الأردن بالرغم من الجهود المضنية التي تبناها في مجال تعزيز الموارد المائية المتاحة إلا أن التغييرات المناخية وازدياد الطلب نتيجة الزيادة السكانية وتواجد مئات الآلاف من اللاجئين يفاقم الفجوة بين الطلب والمتاح.



وتطرق أبو السعود إلى تجارب الأردن في إدارة المياه المتكاملة لمصادر المياه وخفض فاقد المياه، وتبني برامج متكاملة لكفاءة الطاقة لخفض فاتورة الطاقة التي تشكل عبئا كبيرا على قطاع المياه، إضافة إلى المشاريع الهامة التي تمثل حلا على المدى الطويل لمشكلة المياه في المملكة مثل الناقل الوطني.



من ناحيته ثمن السفير النرويجي، جهود وزارة المياه والري وعمليات التطوير والبناء والجهود الإنسانية الفاعلة تجاه اللاجئين، مؤكداً أن الأردن يعد واحدة من الدول التي استطاعت التعامل مع الواقع المائي بنجاح برغم محدودية مصادره المائية.



وأبدى اهتمام الجانب النرويجي بالتعاون الفاعل لإنجاح مشاريع الأردن المائية الريادية والاستراتيجية.