الأربعاء 05-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الفاو: مليون شخص في غزة سيواجهون المجاعة حتى الموت بحلول تموز

أمن الملاعب خلال مباراة المنتخب: ارفع علمك.. شجع الأردن

تطورات صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة

الأردن يتقدم 7 مرتبات على مؤشر الأداء البيئي العالمي

الصناعة والتجارة تطرح عطاءً لشراء كميات من القمح

الأردن يدين إطلاق النار على سفارة الولايات المتحدة في لبنان

مهم حول طلب شهادة حسن السيرة والسلوك في الأردن

الملك يعزي عشيرتي السمان وعودة

إيقاف كل الخدمات الإلكترونية لأمانة عمان من الخميس إلى الجمعة

إزالة اعتداء بسحب المياه من قناة الملك عبدالله في منطقة الكرامة

الأربعاء، 05-06-2024 10:44 م

أبو السعود يبحث التعاون مع النرويج في مشاريع تحلية المياه

atik-yonetimi-nedir66502


الوكيل الإخباري - بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الأربعاء مع السفير النرويجي لدى الأردن إيسبن ليندباك بحضور ممثلي شركات نرويجية، التعاون في مجالات تنفيذ مشاريع تحلية المياه، خاصة المشاريع الاستراتيجية التي ينوي الأردن تنفيذها لتأمين مصادر مائية إضافية مستدامة.

اضافة اعلان


وبحسب بيان صحفي ،استعرض الوزير التحديات التي يواجهها الأردن خاصة ما يعانيه الواقع المائي من تزايد الصعوبات، مبيناً أن الأردن بالرغم من الجهود المضنية التي تبناها في مجال تعزيز الموارد المائية المتاحة إلا أن التغييرات المناخية وازدياد الطلب نتيجة الزيادة السكانية وتواجد مئات الآلاف من اللاجئين يفاقم الفجوة بين الطلب والمتاح.


وتطرق أبو السعود إلى تجارب الأردن في إدارة المياه المتكاملة لمصادر المياه وخفض فاقد المياه، وتبني برامج متكاملة لكفاءة الطاقة لخفض فاتورة الطاقة التي تشكل عبئا كبيرا على قطاع المياه، إضافة إلى المشاريع الهامة التي تمثل حلا على المدى الطويل لمشكلة المياه في المملكة مثل الناقل الوطني.


من ناحيته ثمن السفير النرويجي، جهود وزارة المياه والري وعمليات التطوير والبناء والجهود الإنسانية الفاعلة تجاه اللاجئين، مؤكداً أن الأردن يعد واحدة من الدول التي استطاعت التعامل مع الواقع المائي بنجاح برغم محدودية مصادره المائية.


وأبدى اهتمام الجانب النرويجي بالتعاون الفاعل لإنجاح مشاريع الأردن المائية الريادية والاستراتيجية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-06-05 at 11.08.47 PM

أمن الملاعب خلال مباراة المنتخب: ارفع علمك.. شجع الأردن

atik-yonetimi-nedir66502

ندوة حول الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة بالبلقاء التطبيقية

569702_6_1717615236

الأردن يتقدم 7 مرتبات على مؤشر الأداء البيئي العالمي

1717615633790

المهندسين تفتتح خيمة حملة بسمة فرح لأطفال غزة

1717435925608

تحديد أماكن ذبح الأضاحي في مناطق لواء الوسطية

WhatsApp Image 2024-06-05 at 9.29.02 PM

الصناعة والتجارة تطرح عطاءً لشراء كميات من القمح

أخبار متعلقة
66606529c8a13

اعتماد دولي لمؤسسة الغذاء والدواء كعضو في المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنية

664cf7ec5daa0

معهد تدريب مهني المفرق يحتفل بعيد الاستقلال

WhatsApp Image 2024-05-19 at 1.15.55 PM

المومني: المشاركة الحزبية تبعدكم عن الهوية الضيقة

WhatsApp Image 2024-05-13 at 9.29.36 AM

عودة الاعتراف الإماراتي بشهادات "الهيئة البحرية".. هل يعزز مخرجاتها؟

1632480331004

الطعاني: إعلان عمان للسلام والتنمية المستدامة يؤكد حالة أمن وأمان المملكة

1202217134549248798198

المياه تعد الموازنة المائية للمحافظات خلال الصيف الحالي