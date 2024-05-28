أبو السعود يستضيف وفدا من وزارة الموارد المائية العراقية

الوكيل الإخباري - استقبل وزير المياه والري وفدا من وزارة الموارد المائية العراقية برئاسة وكيل الوزارة الدكتور حسين عبد الأمير بكه في اطار التعاون البناء بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق العربية في مجال إدارة الموارد المائية.

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وجاءت الزيارة لتعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على التجربة الأردنية في مجال الحفاظ على المياه والحد من الفاقد ورفع كفاءة الاستخدام والتقنيات الحديثة في الري والاستفادة من المياه المعالجة والتدريب في إطار برنامج التعاون المشترك ما بين وزارة المياه والري ووزارة الموارد المائية العراقية .



واستعرض وزير المياه والري التحديات المائية في الأردن وأثر تراجع المصادر المائية خاصة في ظل تذبذب الهطولات المطرية خلال السنوات الماضية نتيجة التغيرات المناخية وأثر ذلك على أحداث نقص كبير في المحافظة على الموارد المائية المتاحة خاصة للمواطنين وللمجتمعات المستضيفة التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من اللاجئين، وبين الجهود التي يبذلها قطاع المياه للتعاطي مع هذا الواقع المائي الحرج خاصة في مجال زيادة الحصاد المائي واستخدام افضل التقنيات الحديثة في مجال الري وبناء القدرات.



وأكد أبو السعود على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي المشترك للمضي قدما بإيجاد حلول خلاقة ومستدامة وبناء خطط مشتركة لمواجهة اثار التغييرات المناخية والتنبؤات المناخية واستخدام افضل تقنيات الحصاد الحديثة وكذلك بناء القدرات من خلال الدورات الفنية المتخصصة ورفع كفاءة استخدام مياه الري.

من ناحيته عبر وكيل وزارة الموارد المائية العراقية الدكتور حسين عبد الأمير بكه عن ارتياحه للتعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدا اهتمام الجانب العراقي بزيادة أوجه التعاون وتبادل الخبرات وبرامج التدريب.



وقام الوفد بزيارة مركز التحكم والسيطرة في مركز الوزارة وسيقوم خلال الزيارة التي تستمر عدة أيام بجولة على عدد من المواقع المائية وإدارة أنظمة مياه الري بهدف الاطلاع على الإدارة المائية الأردنية والتقنيات الحديثة التي تنتهجها الوزارة.