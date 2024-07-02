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الثلاثاء، 02-07-2024 09:08 م

أبو السعود يستعرض مع إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أولوية قطاع المياه

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الوكيل الإخباري - قال وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، خلال اجتماعه مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد، إن التعاون مع الصندوق العربي مستمر منذ سنوات لمواجهة التحديات المائية التي يواجهها الأردن.

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وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، أشار أبو السعود إلى أن استراتيجية قطاع المياه تضع في أولوياتها المشاريع التنموية للحكومة الأردنية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا أن لدى القطاع برنامجا تنفيذيا لعدد من المشاريع التنموية التي ستنعكس على تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تأمين احتياجات الشرب والري وكذلك التوسع في خدمات الصرف الصحي والاستفادة من المياه المعالجة وفق أحدث الأساليب العالمية.


واستعرض وزير المياه والري عددا من المشاريع مثل مشروع الناقل الوطني الأردني الذي سيؤمن حلولا مائية مستدامة والتحول نحو التزويد المستمر، وكذلك مشاريع خفض الفاقد المائي وتطوير مناطق وادي الأردن وتأمين احتياجات المزارعين لتطوير الاقتصاد الزراعي الوطني الأردني من خلال التوسع في الزراعات الاقتصادية وتحسين ظروف المزارع الأردني في وادي الأردن الذي يعد سلة الغذاء الأردنية وكذلك التوسع في تطوير منظومة محطات الصرف الصحي والاستفادة من المياه المعالجة وفق أرقي المواصفات العالمية المتقدمة لتأمين مصدر مائي مستدام إضافي.


وثمن الوزير الدعم والتعاون البناء والفاعل من الصندوق العربي لقطاع المياه، معربا عن سعادته في تطوير شراكة تنموية فاعلة.


ويعد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أحد الشركاء التنمويين للحكومة الأردنية، حيث أسهم في تمويل 51 مشروعا خلال الفترة 1975-2023، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والبرامج الإنتاجية.

 




 

 


 

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