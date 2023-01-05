أبو السمن: لن نتوانى عن دعم شركات المقاولات

الوكيل الإخباري

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- التقى وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، في مكتبه بالوزارة، نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين، المهندس أيمن الخضيري.وبحسب بيان صادر عن وحدة الاعلام والاتصال، اليوم الخميس، جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المشتركة، بحضور مدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندس محمود خليفات، وأمين سر مجلس البناء الوطني الدكتور جمال قطيشات، والمدراء المعنيين، بما يخدم الصالح العام لتنفيذ مشاريع ضمن أعلى المواصفات الفنية.وأكد أبو السمن خلال اللقاء، أن نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين شريك استراتيجي مهم، مشددًا على أهمية التعاون والشراكة بما يساهم في تنفيذ المشاريع ضمن المواصفات الفنية والمدد الزمنية المتفق عليها للمشاريع.وشدد على أن الوزارة لن تتوانى عن دعم شركات المقاولات بخصوص تنفيذ المشاريع داخل المملكة والعمل على فتح أسواق لها خارج المملكة.وأشار أبو السمن إلى دور نقابة المقاولين المهم من خلال مشاركتها في لجان التصنيف والتراخيص للمقاولين ولجان التأهيل وتعديلات الأسعار وفي لجان التفتيش الرقابية على مشاريع الإعمار في مجلس البناء الوطني المشكلة بموجب نظام الإعمار رقم 52 لسنة 2020.كما جرى بحث الإجراءات التي تمت بخصوص تشكيل اللجنة الفنية لوضع أسس الاستلام والقبول والرفض للمشاريع الهندسية وبمشاركة نقابة المقاولين ونقابة المهندسين والقطـاع الخاص وأصحاب الاختصاص، حيث أكـد أبو السمن على انه سيتم عرض جميع الأسس والتعاميم السابقة وما توصلت اليه اللجان السابقة ودراستها ليتم الخروج بأسس تحقق كفاءة وجودة للمشاريع والاخذ بعين الاعتبار واقع هذه المشاريع.وفي ختام اللقاء أكد وزير الأشغال أهمية استمرار اللقاءات والتعاون مع النقابة لبحث ومناقشة أي مستجدات أو عقبات لتذليلها، بما ينعكس بشكل ايجابي على تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا وضمن المدد المتفق عليها.