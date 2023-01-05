الخميس 05-01-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يخطر بهدم منشآت سكنية وزراعية شرق القدس

توقيع 7 اتفاقيات وتفاهمات بين الأردن والبحرين

الغذاء والدواء تطلق بوابة صحح معلوماتك

الأردن استقبل 5.049 ملايين سائح خلال 2022

تفاصيل المشاجرة الطلابية في الجامعة الأردنية

2023.. تحليلات اقتصادية تتوقع أن يقف العالم على شفير الركود الكبير

هونغ كونغ تستأنف فتح الحدود مع الصين في 8 يناير

خطاب الموازنة الاثنين المقبل.. وإدراج مشروع قانون الموازنة على جدول الأعمال

القبض على شخص بحوزته 200 ألف دولار مزورة في جرش

أمر مالي جديد بشأن الرواتب والنفقات الجارية والالتزامات

الخميس، 05-01-2023 03:28 م

أبو السمن: لن نتوانى عن دعم شركات المقاولات

WhatsApp Image 2023-01-05 at 3.16.41 PM


الوكيل الإخباري - التقى وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، في مكتبه بالوزارة، نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين، المهندس أيمن الخضيري.اضافة اعلان


وبحسب بيان صادر عن وحدة الاعلام والاتصال، اليوم الخميس، جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المشتركة، بحضور مدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندس محمود خليفات، وأمين سر مجلس البناء الوطني الدكتور جمال قطيشات، والمدراء المعنيين، بما يخدم الصالح العام لتنفيذ مشاريع ضمن أعلى المواصفات الفنية.

وأكد أبو السمن خلال اللقاء، أن نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين شريك استراتيجي مهم، مشددًا على أهمية التعاون والشراكة بما يساهم في تنفيذ المشاريع ضمن المواصفات الفنية والمدد الزمنية المتفق عليها للمشاريع.

وشدد على أن الوزارة لن تتوانى عن دعم شركات المقاولات بخصوص تنفيذ المشاريع داخل المملكة والعمل على فتح أسواق لها خارج المملكة.

وأشار أبو السمن إلى دور نقابة المقاولين المهم من خلال مشاركتها في لجان التصنيف والتراخيص للمقاولين ولجان التأهيل وتعديلات الأسعار وفي لجان التفتيش الرقابية على مشاريع الإعمار في مجلس البناء الوطني المشكلة بموجب نظام الإعمار رقم 52 لسنة 2020.
 
كما جرى بحث الإجراءات التي تمت بخصوص تشكيل اللجنة الفنية لوضع أسس الاستلام والقبول والرفض للمشاريع الهندسية وبمشاركة نقابة المقاولين ونقابة المهندسين والقطـاع الخاص وأصحاب الاختصاص، حيث أكـد أبو السمن على انه سيتم عرض جميع الأسس والتعاميم السابقة وما توصلت اليه اللجان السابقة ودراستها ليتم الخروج بأسس تحقق كفاءة وجودة للمشاريع والاخذ بعين الاعتبار واقع هذه المشاريع.
 
وفي ختام اللقاء أكد وزير الأشغال أهمية استمرار اللقاءات والتعاون مع النقابة لبحث ومناقشة أي مستجدات أو عقبات لتذليلها، بما ينعكس بشكل ايجابي على تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا وضمن المدد المتفق عليها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63b6d393167da

توقيع 7 اتفاقيات وتفاهمات بين الأردن والبحرين

324180710_1153526525331956_3742332911386603129_n

الغذاء والدواء تطلق بوابة صحح معلوماتك

63b6c62a4e603

الأردن استقبل 5.049 ملايين سائح خلال 2022

1672919378969

مدير ثقافة اربد: عرار محور رئيس باحتفالية عاصمة الثقافة العربية

figuur-i-345

تفاصيل المشاجرة الطلابية في الجامعة الأردنية

63b69310e7f25

الأشغال تكشف سبب تأخر إنجاز مشروع جمرك عمّان الجديد

أخبار متعلقة
image (11)

إقامة صلاة الغائب في جميع مساجد المملكة على روح الشهيد الدلابيح

1671019910642

الذكرى 37 لرحيل القاضي الطراونة تصادف غدا

1670502871068

الحنيفات يتفقد مشروع الزعفران المؤابي في الكرك

1660577645743

بيئة وادي الأردن توزع حاويات نفايات على المواقع السياحية

WhatsApp Image 2022-12-07 at 2.00.39 PM

الصحة توقع اتفاقية تعاون لإعادة تأهيل وتطوير 25 مركز صحي

339973_54_1633501430

الحجايا: الملك عبر عن ارتياحه لتطبيق وثيقة الجلوة العشائرية