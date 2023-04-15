أبو السمن يتفقد مشروع توسعة طريق مثلث النعيمة - بلعما -الزرقاء

الوكيل الإخباري

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- أجرى وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، اليوم السبت، جولة ميدانية في مشروع توسعة طريق مثلث النعيمة - بلعما -الزرقاء في محافظة المفرق.وأكد أبو السمن خلال الجولة، ضرورة إنجاز الأعمال بالمشروع وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا، واستكمال الأعمال فيه خلال المدد الزمنية المحددة.وأكد ضرورة انجاز الأعمال بالمشروع خلال الربع الثالث من العام الحالي، مشددًا على ضرورة تزويده بنسب الانجاز بالمشروع بشكل دوري وأي عائق يواجه سير العمل فيه ليصار لحله بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.واستمع إلى إيجاز مفصل حول سير الأعمال بالمشروع إذ بلغت نسبة الانجاز بالمرحلة الأولى 64% وفي الثانية 39% وفيما بلغت بالثالثة 63%، في حين تشمل الأعمال بالمشروع أعمال إعادة انشاء الطريق بواقع أربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية من تقاطع رحاب ولغاية تقاطع النعيمة وتتضمن تنفيذ الأعمال الترابية (القطع والردم) وتنفيذ طبقات الفرشيات وأعمال الخلطات الاسفلتية (طبقة سطحية + رابطة)، أعمال المنشآت المائية من عبارات (صندوقية وأنبوبية) وأعمال حماية المنحدرات وتنفيذ أعمال السلامة المرورية (اللوحات الأرشادية والتحذيرية، تخطيط الشوارع، العواكس الأرضية) بالإضافة الى أعمال الانارة للطريق واعمال التحويلات المرورية اللازمة، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.