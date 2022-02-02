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الأربعاء، 02-02-2022 08:42 م

أبو الغيط من عمّان: لا يوجد ما يمنع عودة سوريا إلى الجامعة العربية إذا تجاوبت مع المواقف العربية

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الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن القمة العربية لن تكون في نهاية شهر آذار المقبل كما ينص ميثاق الجامعة.اضافة اعلان


وبين في حديث لقناة المملكة، مساء الأربعاء، إنه ونتيجة لظروف جائحة كورونا والوضع العربي بصفة عامة، فإن موعد القمة يحتاج لمزيد من المشاورات من قبل وزراء الخارجية العرب.

وأشار إلى أن اجتماعا سيعقد بتاريخ 9 أذار القادم للتوافق على موعد للقمة القادمة في الجزائر.

وحول حضور سوريا في القمة، قال أبو الغيط، “حتى هذه اللحظة لا يبدو الأمر كذلك”.

لكنه أضاف “لكن من هنا وحتى انعقاد المؤتمر واذا ما وقع تشاور على منهج محدد وجرى التوافق على التحدث إلى الحكم في سوريا، وتجاوب مع المواقف العربية المطروحة فعندئذ لن يكون ما يمنع من عودتها”، مبيناً أن ذلك مرهون “بالاطار التوافقي بين المجموعة العربية المتمثلة في 21 دولة من ناحية وسوريا من ناحية أخرى.”

 




 

 


 

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