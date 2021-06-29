أبو حسان: الاهتمام الملكي بالقطاع الصناعي حافز للنهوض بالاقتصاد

الوكيل الاخباري -

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أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان، أن الاهتمام الملكي بالقطاع الصناعي سيظل حافزاً للقطاع لمواصلة دوره في النهوض بالاقتصاد الوطني.وأضاف ابو حسان في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء بممثلي القطاع الصناعي يزيد من تصميم الصناعيين وتحفيزهم على مواصلة وتطوير الانتاج من خلال تلمسهم للتوجهات الملكية في حل العديد من المشكلات التي تواجه مسيرة القطاع الصناعي والذي يعتبر من أهم القطاعات الانتاجية من خلال مساهمته بشكل مباشر بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، ترتفع لتصل الى 40 % جراء ارتباط القطاع مع مختلف القطاعات الأخرى.