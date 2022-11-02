أبو حلتم رئيسا لجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية

الوكيل الإخباري - اختارت الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية خلال اجتماعها الذي عقدته مساء أمس الثلاثاء، الدكتور إياد أبو حلتم رئيسا للجمعية، لدورة تمتد حتى 2026.

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كما اختارت محمد زكي السعودي نائباً للرئيس وحازم مصطفى أمينا للسر والمهندس عنان الطويل أمينا للصندوق والمهندس فائق الصايغ نائباً لأمين السر والمهندس وائل عابدين نائباً لأمين الصندوق، وفرج الطويل وزكريا الفقيه وشادي عنبتاوي كأعضاء.



وبحسب بيان للجمعية، اليوم الأربعاء، أكد الدكتور أبو حلتم أن شرق عمان الصناعية مستمرة بتقديم أفضل الخدمات النوعية لمنتسبيها وفق استراتيجية واضحة لتطوير العمل الصناعي والمنتجات والترويج من خلال المعارض المتخصصة.