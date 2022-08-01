أبو حماد: الانخفاض الحاد بأسعار الخضار محلياً ساهم برفع الصادرات 30%

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
أكد نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد أن نسبة الصادرات لشهر تموز الماضي ارتفعت 30% مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية .
وأوضح أبو حماد اليوم الاثنين في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن زيادة الصادرات تعود إلى ذروة الإنتاج بالإضافة إلى انخفاض حاد في أسعار الخضار في الأسواق المركزية المحلية .
وقال إن صادرات الخضار والفواكه لا تقل عن 1500طن وتصل إلى 3000 طن يومياً .
تابع " أغلب صادرات الفواكه خلال شهر تموز الماضي كانت من الدراق واللوزيات ".
علماً أن الدول الخليجية لها الحصة الأكبر من صادرات الخضار والفواكه الأردنية .