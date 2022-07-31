أبو حمور والمومني يشاركان بندوة تفاعلية في اليرموك

الوكيل الاخباري - أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد أن الطلبة بأمس الحاجة للتواصل مع أصحاب الخبرة نظراً لما سيكتسبه الطلبة من دروس وعبر من شأنها أن تلهمهم خلال طريقهم لرسم مستقبلهم في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال ندوة تفاعلية بعنوان "قصص نجاح يرموكية"، نظمتها عمادة شؤون الطلبة ضمن فعاليات صيف الشباب 2022 اليوم الأحد، بمشاركة كل من وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، ووزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق الدكتور محمد المومني.

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