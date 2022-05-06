أبو دقر: تسعيرة الدواجن في الأردن الأقل في العالم

الوكيل الاخباري - قال عضو الاتحاد النوعي للدواجن حسن أبو دقر، إن التسعيرة التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة غير عادلة للدواجن، ولم تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعار الاعلاف.



وأكد في مداخلة له عبر شاشة التلفزيون الأردني، التزام الاتحاد بالتسعيرة، مشيرا إلى أن المحال التي لم تلتزم تم مخالفتها من قبل وزارة الصناعة والتجارة، ويبلغ عددها 350 من اصل 50 الف محل.



وحول نقص الدواجن في الأسواق، قال إنه الأسبوع الحالي ستستقر الأمور فيما يتعلق بنقص الدواجن، مشيرا إلى أن بعض المسالخ كانت مغلقة خلال عطلة العيد منها مسلخ امانة عمان الكبرى.



ودعا وزارة الصناعة والتجارة إلى تشجيع المزارع، مؤكدا أن تسعيرة الأردن للدواجن الأقل في العالم.

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