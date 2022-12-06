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الثلاثاء، 06-12-2022 04:07 م

أبو عاقولة يحذر من تلف بضائع في الميناء بسبب إضراب الشاحنات

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
حذر نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة من استمرار إضراب أصحاب الشاحنات لفترات طويلة.

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وقال أبو عاقولة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإضراب أثر على عمل ميناء الحاويات والميناء الرئيسي وفقا لحديثه.


وأضاف أن الإضراب قد يهدد البضائع القابلة للتلف، إلى جانب وجود مواشي وخضار وفواكه ومواد مبردة.


ودعا أبو عاقولة إلى ضرورة التوصل إلى حل ينهي الأزمة بشكل سريع حتى لا تتضرر الصادرات والواردات في الموانئ.


وبيّن أنه على استعداد لإنشاء مكتب صرف "بونات" التحميل وذلك لصرف الأجور وفق ما يحدده مجلس الوزراء لضمان استلام سائقي الشاحنات أجورهم وفق التسعيرة المحددة.


بدوره أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ عبدالمجيد القرالة أن حركة العمل في الميناء طبيعية إلا أن الشاحنات لا تزال مضربة عن العمل حتى الآن وهي خارج الميناء.

 

وفي وقت سابق أعلن نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود توصله إلى اتفاق مع هيئة النقل البري بيد أن أصحاب الشاحنات لم يلتزموا بهذا الإعلان وما زال الإضراب مستمرا حتى الآن.


وكان بدأ أصحاب الشاحنات إضرابا منذ أول أمس الأحد وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والكلف التشغيلية.

 

 

 




 

 


 

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