الخميس 30-05-2024
الوكيل الاخباري
 

المقاومة تستهدف آليات لجيش الاحتلال في رفح

فيديو - ولي العهد ينشر لقطات من تحضيرات مقابلته مع قناة العربية

ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن إلى 41.367 مليار دينار

الأرصاد: صيف هذا العام حار وجاف مع ساعات طويلة من ضوء النهار

وداع أولى قوافل الحجاج الأردنيين ظهر الأحد

12 شهيدا في قصف الاحتلال المتواصل على رفح

جيش الاحتلال يوزع المزيد من الأسلحة على المستوطنين في الضفة

التربية: انتهاء التسجيل لرياض الأطفال اليوم ولجان لاختيار المقبولين

الخارجية الروسية تعلن عن زيارتين لبوتين إلى كوريا الشمالية وفيتنام

في افتتاح المنتدى الصيني العربي.. شي يؤكد دعم بكين لقيام دولة فلسطينية

الخميس، 30-05-2024 11:54 ص

أبو علي يدعو المؤسسات العامة للالتزام بالتعامل مع المسجلين بنظام الفوترة الوطني

64f589b85b9ee


الوكيل الإخباري - دعا الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة الى ضرورة الالتزام بالتعميم الصادر عن وزير المالية بخصوص الطلب من المؤسسات العامة ضرورة التقيد عند شراء السلع او الحصول على خدمات مقابل البدل بان يتم ذلك من خلال الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والافراد الذين التزموا قانونيا بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني.

اضافة اعلان


وأوضح أبو علي ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اتاحت للمدراء الماليين والمعنيين بالشراء وطرح العطاءات والمناقصات والجهات الرقابية المختلفة في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة التحقق من التزام الشركة او المؤسسة او المورد او المهني او مؤدي الخدمة بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني عند شراء السلع او الحصول على خدمات مقابل البدل وذلك بالدخول الى الرابط الالكتروني على موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات https://es.istd.gov.jo/query/FawtraQuery.aspx.


وجاء تعميم وزير المالية استناداً لأحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 وتعديلاته الذي الزم الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين يطبقون نظام الفوترة بإصدار الفاتورة الكترونياً من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1717063870278

الأوقاف تنهي استعداداتها للحج وبدء التفويج الأحد

2

فيديو - ولي العهد ينشر لقطات من تحضيرات مقابلته مع قناة العربية

1 (69)

ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن إلى 41.367 مليار دينار

رررررررر

الأرصاد: صيف هذا العام حار وجاف مع ساعات طويلة من ضوء النهار

موسم-الحج

وداع أولى قوافل الحجاج الأردنيين ظهر الأحد

000

التربية: انتهاء التسجيل لرياض الأطفال اليوم ولجان لاختيار المقبولين

أخبار متعلقة
1000483765

"الشؤون السياسية والبرلمانية" تدعو الشباب للمشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة

1676181497

السفيرة الرواندية تطلع على تجربة المدن الصناعية الأردنية

WhatsApp Image 2024-05-29 at 12.44.30 PM

إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة ضُبطت في ١٠٧ قضايا

1 (31)

الحكومة: مهلة 10 أيام قبل فرض غرامات على هؤلاء

1200x630wa

الضريبة: سحب جديد على جوائز تطبيق فواتيري قريبا

1000470220

الضريبة: اتاحة التحقق من التزام الموردين ومؤدي الخدمات بالفوترة إلكترونيا