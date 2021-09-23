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الخميس، 23-09-2021 02:34 م

أبو قديس: توجه لإنشاء 20 مدرسة جديدة في العامين المقبلين

ابو قديس


الوكيل الإخباري - افتتح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد خير ابو قديس بحضور السفير الكوري لدى الأردن لي جيه ومحافظ اربد رضوان العتوم مدرسة البياضة الاساسية المختلطة التي انشئت بمنحة كورية.

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وقال أبو قديس أن افتتاح هذه المدرسة ومدرستين اخرتين في الزرقاء والمفرق كثمرة من ثمار التعاون بين الأردن والجمهورية الكورية يأتي في ظرف دقيق يواجه التعليم العام في الأردن تحديات كبيرة جراء الاكتظاظ بالمدارس الحكومية.
واضاف ابو قديس أن التحديات زادت نتيجة الهجرة المعاكسة والكبيرة من المدارس الخاصة الى الحكومية الى جانب التقيد بتطبيق البروتوكول الصحي في المدارس ما نتج عنه تقليص في طاقاتها الاستيعابية إضافة إلى التحديات التي فرضها وما زال يفرضها اللجوء السوري.


وكشف أبو قديس عن توجه الوزارة لانشاء 20 مدرسة جديدة خلال السنتين القادمتين لمواجهة المزيد من التحديات التي تواجه التعليم العام بكافة مراحله ومن المرجح زيادتها تبعا للنمو السكاني.


واشاد الوزير أبو قديس بالتعاون الكبير والدعم الكبيرين من حكومة جمهورية كوريا الجنوبية بدعم قطاع التعليم والإسهام في إيجاد بيئة تعليمية مثالية ومتقدمه تنعكس مخرجاتها على تميز الطلبة وابداعاتهم ما يصب في النهاية بخدمة العملية التنموية الشمولية والمستدامة باعتبار الطلبة الاكفياء وقود التقدم والازدهار والنمو في المجالات كافة.

 

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