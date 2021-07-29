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الخميس، 29-07-2021 09:40 ص

أبو قديس يوجه بتطبيق أوامر الدفاع بحق المخالفين في جميع مديريات التربية

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الوكيل الإخباري -  وجه وزير التربية والتعليم الدكتور محمد خير أبو قديس،  بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والضرورية لدى مديريات التربية؛ وذلك لتحسين مستوى الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.اضافة اعلان


وقال أبو قديس في تعميمه، إن “ذلك الإجراء يأتي لضمان عدم انتشار فيروس كورونا من خلال الالتزام بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات المخالفة لأوامر الدفاع وتوفير المعقمات وفحص حرارة الموظفين والمراجعين قبل دخولهم إلى مركز العمل”.

وأكّد على ضرورة إبلاغ الموظفين في المديريات بتلك التعليمات والتعامل مع المخالفين بأعلى درجات الحزم والصرامة وعدم التهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في أوامر الدفاع والتعليمات والبلاغات الصادرة بموجبها.

 




 

 


 

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