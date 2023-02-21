أبو كركي يعلّق بعد زلزالي هاتاي : التوقعات والتنبؤات السوداوية لم تتحقق

الوكيل الإخباري - علق أستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل في الجامعة الأردنية نجيب أبو كركي، على الزلزالين الجديدين اللذين وقعا في ولاية هاتاي، مساء أمس الإثنين، قائلا بأن التوقعات والتنبؤات السوداوية لم تتحقق وللمرة الألف.

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وشدد أبو كركي في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، على عدم الالتفات للاشاعات وترويجها حتى بأسلوب غير مباشر.



وأضاف: "لا يوجد اية امكانية علمية او تكنولوجية حاليا وفي العالم اجمع تسمح لاي كان ان يضمن ان زلزالا لن يقع على صدع معين خلال الخمس دقائق القادمة كما وانه لا يمكن ايضا ضمان أن الصدع سيحصل عليه زلزال بالتأكيد خلال الخمسين عاما القادمة".



وتابع: "الكل يعمل باتجاه التنبؤ وستعلمون بأي نجاح ان حصل ولا نفقد الأمل بل نحاول ان نصنعه ونصل عبره لما به خير الجميع".

