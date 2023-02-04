أب وابنتاه التوأم ينجحون معاً بالتوجيهي.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



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نجح المواطن الاردني جمال مصباح في الثانوية العامة بعد انقطاع 35 عاما عن الدراسة بالتزامن مع نجاح ابنتاه التوأموقالت مي جمال مصباح لـ "الوكيل الإخباري" ان والدها حقق حلمه بالحصول على شهادة الثانوية العامة بمعدل 72 بعد معاناة من انقطاعه عن التعليم.وأضافت أن والدها طموح ويقدس التعليم، وكان له رغبة شديدة بالحصول على شهادة الثانوية العامة منذ مدة ودراسة تخصص الشريعة، لكن امكانيات الأسرة المادية حالت أن تسمح له بتحقيق حلمه .وبينت انها كانت فترة جميلة جدا بالنسبة للعائلة حيث ان والدها وشقيقتاها كانوا يتنافسون في الحصول على معدل أعلى.وعبرت عن فخرها واعتزازها بوالدها حيث أن التعليم متاح ولا يعرف عمرا.وذكرت ان مصباح أب لسبعة أبناء ودرس مرحلة التوجيهي مع ابنتاه حيث كانا يدرسان نفس المواد وبنفس المنزل.