الإثنين 16-05-2022
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الإثنين، 16-05-2022 02:30 م

أجواء باردة مساء اليوم وتحذيرات من الغبار

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية، إن الاجواء مساء اليوم الاثنين، تكون باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، و لطيفة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وحذرت الإدارة من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في بعض مناطق البادية.


وعن يوم غدٍ الثلاثاء، قالت إن الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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