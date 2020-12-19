أجواء غداء يوم الجمعة وتغيرات قبل وبعد كورونا

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - عند الظهور الاول لاصابات فيروس كورونا في المملكة وما صاحبه من حظر شامل للتجول واجه المواطنون تغيرات كثيرة على اشياء كانوا معتادين على فعلها .

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ومن ابرز ما كان المواطنون يعتادون على فعله هو التجمع على غداء يوم الجمعة فكان من ابرز ما يميز نهاية الاسبوع تجمع العائلة عند الابوين وتناول طعام الغداء ولكن مع ظهور فيروس كورونا اختلف الحال .

فمن لحظة اعلان ظهور الفيروس وضرورة اخذ جميع الاحتياطات الصحية وما فرضته الحكومة من منع التجمعات والحظر الشامل يوم الجمعة اصبحت هذه العادة منسية لدى الكثيرين .



